Порошенко виступить у Раді зі щорічним посланням

Про це йдеться у повідомленні прес-служби апарату ВР.

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"6 вересня розпочне роботу V сесія Верховної Ради України VIII скликання. Відповідно до статті 85 Конституції України, у день відкриття сесії буде заслуховуватися щорічне послання президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України", - йдеться у повідомленні.