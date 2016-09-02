Порошенко виступить у Раді зі щорічним посланням
13:25, 02 вересня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко виступить у Верховній Раді із щорічним посланням в день відкриття сесії 6 вересня.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні прес-служби апарату ВР.
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"6 вересня розпочне роботу V сесія Верховної Ради України VIII скликання. Відповідно до статті 85 Конституції України, у день відкриття сесії буде заслуховуватися щорічне послання президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України", - йдеться у повідомленні.
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