ВРЮ внесе до Верховної Ради подання про звільнення 229 суддів у відставку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВРЮ.

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Вища рада юстиції розглянула 241 заяву суддів про звільнення за загальними обставинами, а саме: у відставку – 238, за власним бажанням – 1, у зв’язку із досягненням 65 років – 2.

«За результатом розгляду Вища рада юстиції прийняла рішення внести подання до Верховної Ради України про звільнення у зв’язку з поданням заяв про відставку стосовно 229 суддів», - йдеться у повідомленні.