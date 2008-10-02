Міністерство освіти планує позбавляти «нечесні» вузи ліцензій

Вищі навчальні заклади будуть позбавляти ліцензії за недотримання законодавства при наборі абітурієнтів, - заявив міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК на прес-конференції, що відбулася 30 вересня.

На прес-конференції міністр зазначив, що така санкція буде застосовуватися до вузів, що зараховують абітурієнтів без сертифікату про проходження зовнішнього тестування або таких, які набрали недостатню кількість балів за результатами тестування. За його словами, Міністерство освіти проводить перевірки, щоб виявити такі випадки.

На минулому тижні Міністерство освіти оприлюднило факти перевірки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» на предмет порушення чинного законодавства щодо набору абітурієнтів на навчання. Зокрема, заступник директора Департаменту вищої освіти і науки Юрій КОРОВАЙЧЕНКО повідомив видання «Україна Молода» про перевірку Горлівської філії університету «Україна». За словами посадовця, якщо наявність порушень буде доведено, філію можуть позбавити ліцензії, а цьогорічний набір може бути скасовано.

Як повідомлялося раніше, в Україні в 2008 році наказом міністра освіти та науки І. ВАКАРЧУКА було введене обов`язкове зовнішнє тестування для випускників шкіл і майбутніх абітурієнтів. Згідно наказу, приймати до вищих навчальнх закладів тепер можна виключно ґрунтуючись на результатах тестів - а вступні іспити (крім творчих конкурсів для таких професій як актор, архітектор, журналіст і низки інших) скасували.

Згідно умовам, визначеними Міністерством освіти, щоб отримати в цьому році право на вступ до вищих навчальних закладів, за результатами тестів необхідно було набрати не менше, ніж 124 бали.

Додамо, що цього року з 520 тис. учасників тестування необхідний для вступу до вищих навчальнх закладів бар’єр подолали близько 400 тис. випускників загальноосвітніх шкіл. Результати тестування дозволили вступити до вищих навчальнх закладів 252 тис. абітурієнтам, тоді як минулого року за результатами вступної кампанії за старими правилами студентами стали 361 тис. абітурієнтів.