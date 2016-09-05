Контролюючі частину Донбасу бойовики заявили, що не піднімуть прапор України після виконання Мінська-2

Про це вони заявили на прес-конференції в Москві в одному з держагентств, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ, чи буде знову піднято прапор України над Донецьком і Луганськом після виконання Мінських угод.

Читайте такожУ "ДНР" заявили про "шанс" узгодити з Києвом вибори на Донбасі

Зокрема, представник окупованого Донецька в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Денис Пушилін заявив, що українську пресу цікавлять не питання економічного добробуту, мирного врегулювання, настання миру і зведення з лінії зіткнення, а питання, хто голосніше крикне Слава Україні».

«Ми нормально ставилися до того, коли у нас був український прапор, але його зробили ненависним для багатьох – мабуть, мільйонів наших громадян», - сказав Пушилін. За його словами, це сталося тому, що під прапором і з гімном України «їх знищували».

«Це питання є дуже болючим для нас, воно могло б стояти ближче до обговорення, якби Україна щось зробила в плані виконання Мінських угод. Поки що нічого не робиться, тому про передачу кордону говорити більш, ніж передчасно. Не виключено, що взагалі не доведеться», - заявив Пушилін.

Представник окупованого Луганська у Тристоронній контактній групі Владислав Дейнего оголосив, що в Україні «розмахують зараз нацистським прапором» і тому немає сенсу про це говорити.

Керівник Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, який, за даними УНІАН, є наближеним до помічника президента РФ Владислава Суркова, заявив, що якщо Україна виконуватиме Мінські угоди так, як вона зараз їх реалізовує, то треба дбати, щоб прапор України був спущений над Києвом».

«Українська сторона хотіла б не врегулювання питання, а хотіла лише одного – навіть якщо там буде випалена пустеля, то над нею б піднімався український прапор. Ми це постійно чуємо на переговорах з будь-якою українською делегацією», - заявив він.

За його словами, прапор піднімають брати, а не завойовники. «Якщо як завойовники ви там (у Луганську і Донецьку) прапор не піднімете, швидше свій опустите над Києвом», - заявив Чеснаков.

За його словами, час на реінтеграцію Донбасу йде, оскільки люди змінюються, і повернення Донбасу в «колишньому форматі неможливе».