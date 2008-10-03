Тимошенко розкаже, з чим приїхала від Путіна
10:30, 03 жовтня 2008Політика
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Відбудеться прес-конференція
Сьогодні, 3 жовтня, о 12.00 відбудеться прес-конференція прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за результатами візиту до Російської Федерації та зустрічі з головою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ секретаріату КМУ.
Акредитація журналістів триває до 11.00 за телефонами: 256 75 94, 256 65 71, 8 067 468 46 62.
Вхід представників ЗМІ здійснюватиметься через 1-й та 3-й під’їзди з вул. Грушевського, 12/2.
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