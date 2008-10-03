Тимошенко розкаже, з чим приїхала від Путіна

Сьогодні, 3 жовтня, о 12.00 відбудеться прес-конференція прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за результатами візиту до Російської Федерації та зустрічі з головою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ секретаріату КМУ.

Акредитація журналістів триває до 11.00 за телефонами: 256 75 94, 256 65 71, 8 067 468 46 62.

Вхід представників ЗМІ здійснюватиметься через 1-й та 3-й під’їзди з вул. Грушевського, 12/2.