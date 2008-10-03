Медведько назвав дату екстрадиції до України організатора Еліта-Центру

Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО доповів Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ про хід розслідування найбільш резонансних кримінальних справ.

Як повідомляє прес-служба Президента, О.МЕДВЕДЬКО повідомив про розслідування справи стосовно організатора квартирної афери компанії «Еліта-Центр». За результатами зустрічі із генеральним прокурором Швейцарії було домовлено про екстрадиції підозрюваного у цій справі Олександра ШАХОВА. «Генеральний прокурор Швейцарії привіз нам листа про те, що ми можемо екстрадувати його 9 жовтня», - повідомив О.МЕДВЕДЬКО.

Окремо генпрокурор повідомив про результати загального нагляду за дотриманням законності, який здійснює прокуратура. Цього року було направлено найбільшу кількість актів реагування з приводу законності постанов, які приймаються урядом, - 125. За його словами, більшість протестів задоволено, але є такі, які уряд проігнорував - стосовно постанов Кабміну щодо компанії Vancо, Одеського припортового заводу, питань діяльності Фонду держмайна. «Ми пішли до суду, зараз триває судовий розгляд цих справ», - сказав генпрокурор.