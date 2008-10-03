У Вінського кажуть, що «аварійний» літак Президента був справним

Міністерство транспорту і зв`язку України заявляє, що літак Ту-134, на якому вчора Президент Віктор ЮЩЕНКО мав летіти до Львова, був справним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра транспорту Олександр ДАВИДОВ сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Комісія продовжує роботу, але те, що стосується технічного стану, на який посилався екіпаж, не підтверджується. Всі перевірки після того, як літак був поставлений на місце стоянки, комісія приступила до роботи і почала перевіряти всі агрегати, на які вказав екіпаж, – усі вони виявилися справними», - сказав О.ДАВИДОВ.

Заступник міністра також стверджує, що літак Іл-62, який готувався для візиту прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Москви, не міг бути резервним для інших польотів.

За його словами, грубим порушенням підготовки цього борту для польоту урядової делегації є відсутність резервного літака.

«Не було резервного літака для урядового борту. Це є грубим порушенням всіх основних вимог і правил для виконання літерних рейсів. Цей літак не міг бути резервним для вильоту Президента, і він не вважався резервним бортом», - підкреслив він.

О.ДАВИДОВ також зазначив, що відповідальність за цей інцидент має нести керівництво авіакомпанії і Держуправління справами.

Заступник міністра підкреслив, що за ситуації, коли три літаки виявилися зайнятими, для резерву мали бути готові інші літаки, зокрема, ними могли бути Ан-74 і Як-40, якими пізніше і вилетіли до Москви супроводжуючі прем`єр-міністра особи.

«Це літаки, які мали бути в резерві про всяк випадок», - зазначив О.ДАВИДОВ, підкресливши, що літаки в резерві залишені не були, і довелося досить довго збирати їх екіпажі.

Як повідомляв УНІАН, учора, 2 жовтня, літак Президента Віктора ЮЩЕНКА, на якому він мав летіти до Львова, здійснив аварійну посадку в аеропорту "Бориспіль".

За словами прес-секретаря Президента Ірини ВАННИКОВОЇ, посадка сталася через технічні несправності літака. Президент пересів на резервний літак Іл-62 і вирушив до Львова з робочою поїздкою.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Президент вилетів до Львова на літаку, який призначався для її польоту до Москви. У столицю Росії прем`єр вирушила чартерним авіарейсом.

У той же час у Секретаріаті Президента спростували заяву Ю.ТИМОШЕНКО про те, що В.ЮЩЕНКО нібито забрав у неї літак.

Керівник інформаційного управління Секретаріату Президента Лариса МУДРАК заявила, що за канонами безпеки на виліт Президента завжди готують два літаки – основний і резервний. Президент після аварійної посадки вилетів до Львова саме на своєму резервному літаку, сказала вона.

Л.МУДРАК також нагадала, що Державне управління справами має п`ять літаків, які обслуговують найвище керівництво держави: Президента, прем`єр-міністра і голову Верховної Ради.

У свою чергу, керівник прес-служби Міністерства транспорту і зв`язку Вікторія ЯКОВЛЄВА підтвердила, що Президенту віддали літак, який готували для візиту прем`єр-міністра до Москви.

“Коли їдуть перші особи держави, для них є певні літаки. Коли летить Президент, готується ще резервний літак. Сьогодні в літаку Президента виявили несправності, і дали йому резервний літак. Цей резервний літак і виявився тим літаком, на якому мала летіти ТИМОШЕНКО до Москви. Чому не вистачає літаків для найвищих посадовців, – це питання до ДУСі (Державне управління справами - УНІАН), а не до нас”, - сказала В.ЯКОВЛЕВА.