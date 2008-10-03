У НУ-НС готують заколот проти Кириленка?

Член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що угоду про створення коаліції може підписати заступник лідера фракції НУ-НС Тарас СТЕЦЬКІВ, якщо це відмовиться зробити голова фракції В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КАТЕРИНЧУК заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Згідно з регламентом, підписати коаліційну угоду може або голова фракції, або його заступник», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

За його словами, о другій годині розпочнеться засідання фракції НУ-НС, на якому всі депутати зможуть висловити свою точку зору щодо політичних подій – розпуску Верховної Ради або створення нової коаліції.

М.КАТЕРИНЧУК висловив думку, що на сьогодні необхідно зняти тему ухвалення постанови щодо Грузії, оскільки ця тема не повинна роз’єднувати парламент.