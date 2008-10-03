У НУ-НС готують заколот проти Кириленка?

14:32, 03 жовтня 2008
Політика
3731 0

Афтограф лідера фракції - не єдиний можливий

Член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що угоду про створення коаліції може підписати заступник лідера фракції НУ-НС Тарас СТЕЦЬКІВ, якщо це відмовиться зробити голова фракції В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КАТЕРИНЧУК заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Згідно з регламентом, підписати коаліційну угоду може або голова фракції, або його заступник», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

За його словами, о другій годині розпочнеться засідання фракції НУ-НС, на якому всі депутати зможуть висловити свою точку зору щодо політичних подій – розпуску Верховної Ради або створення нової коаліції.

М.КАТЕРИНЧУК висловив думку, що на сьогодні необхідно зняти тему ухвалення постанови щодо Грузії, оскільки ця тема не повинна роз’єднувати парламент.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter