Дніпро розірвав побратимські стосунки з російськими містами - мер

Борис Філатов назвав припинення дії угод про співпрацю з містами-побратимами Російської Федерації важливим політичним кроком.

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Так, рішенням міськради скасована угода про встановлення побратимських відносин між Дніпром і містом Улан-Уде, що в Республіці Бурятія (РФ). Також втрачає чинність домовленість про співпрацю між Дніпром і російським містом Самара. Припинено взаємини у торговельно-економічній, науково-технічній і культурній галузях між виконкомом Дніпровської мерії та адміністрацією міста Красноярська, що в російському Красноярському краї.

Разом з тим, втратило чинність рішення міськради від 21 серпня 2013 року, в якій задекларована участь Дніпра у заснуванні об’єднання юридичних осіб «Євразійський союз міст-побратимів «Україна-Байкал».