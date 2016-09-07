Дніпро розірвав побратимські стосунки з російськими містами - мер
Дніпро більше не підтримує побратимські відносини з рядом міст Російської Федерації. За припинення співпраці з містами країни-агресора депутати Дніпровського міської ради проголосували у ході 13-ї чергової сесії 7 вересня. Рішення прийняли більшістю в 33 голоси.
Борис Філатов назвав припинення дії угод про співпрацю з містами-побратимами Російської Федерації важливим політичним кроком.
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Так, рішенням міськради скасована угода про встановлення побратимських відносин між Дніпром і містом Улан-Уде, що в Республіці Бурятія (РФ). Також втрачає чинність домовленість про співпрацю між Дніпром і російським містом Самара. Припинено взаємини у торговельно-економічній, науково-технічній і культурній галузях між виконкомом Дніпровської мерії та адміністрацією міста Красноярська, що в російському Красноярському краї.
Разом з тим, втратило чинність рішення міськради від 21 серпня 2013 року, в якій задекларована участь Дніпра у заснуванні об’єднання юридичних осіб «Євразійський союз міст-побратимів «Україна-Байкал».