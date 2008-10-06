Філарет хоче експортувати українську духовність до Європи

Українська православна церква Київського патріархату, незважаючи на те, що Європа поступово втрачає свої духовні цінності, підтримує вступ України до Європейського Союзу та НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ на прес-конференції у Чернівцях в ході святкування 600-річчя міста.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, Патріарх, зокрема, пояснив свою позицію тим, що наша земля ще з часів хрещення Київської Русі стала частиною європейської християнської цивілізації, і тому ми зараз знову маємо повернутися до Європи.

«Від ЄС ми можемо перейняти багато чого, зокрема демократію та сучасні технології. Водночас і Україна може дати щось Європі, зокрема, духовність, яку європейські країни катастрофічно втрачають», - переконаний глава УПЦ КП.

За його словами, на відміну від Європи, в Україні, попри складні економічні умови, будуються нові храми, люди ходять до церкви. «Українці думають про вічні цінності, а не лише про земне», - переконаний Патріарх ФІЛАРЕТ.

«До НАТО теж Україна має вступати, адже нам потрібна система безпеки, яку після відмови від ядерної зброї ніхто не гарантує, а судячи з останніх подій у світі, нашій територіальній цілісності може загрожувати Росія», - вважає глава УПЦ КП. Однак Патріарх ФІЛАРЕТ підкреслив, що якось впливати на ухвалювання рішень він не має наміру. «Питання про вступ до ЄС і НАТО мають вирішувати виключно політики», - додав він.

Торкаючись питання канонічного визнання УПЦ КП, Патріарх ФІЛАРЕТ сказав, що твердо переконаний, що це відбудеться найближчим часом. «Вселенський Патріарх ВОРФОЛОМІЙ, який приїздив до Києва на святкування 1020-річчя Хрещення Київської Русі, цього разу мав іншу мету – ознайомчу, де побачив силу і міць нашої Церкви на українській землі. Я переконаний, що після цього приїзду рішення про наше канонічне визнання буде швидким», - сказав Патріарх ФІЛАРЕТ.