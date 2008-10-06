У Партії регіонів кажуть, що Тимошенко сама себе перехитрила

Без Партії регіонів неможливо створити жодну стабільну коаліцію в парламенті, заявляє народний депутат, член президії політради Партії регіонів Валерій КОНОВАЛЮК

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, він зазначив, що “без нас не буде ухвалене жодне справді важливе для України рішення”.

В.КОНОВАЛЮК нагадав, що після того, як БЮТ і НУ-НС поновили консультації про «реанімацію» так званої «демократичної коаліції», Партія регіонів призупинила всі переговори. “Після цього жодних пропозицій від БЮТ про початок переговорів щодо створення коаліції до нас не надходило”, - додав він.

Депутат висловив жаль з приводу того, що БЮТ відійшов від домовленостей з Партією регіонів у парламенті та скасував “суспільно важливі і корисні закони, які ми разом ухвалили”.

За його словами, ”окремі наші однопартійці незадоволені, що нам не вдалося досягти домовленостей з БЮТ про формування коаліції”. “Ми також невдоволені. Але Партія регіонів робила все, щоб домовленості були досягнуті”, - додав він.

В.КОНОВАЛЮК підкреслив, що “натомість БЮТ вдався до демаршу зі скасування усіх законів, ухвалених разом з нами”. “Це було зроблено цинічно, і наче в насмішку над нами і над країною”, - наголосив він.

На думку В.КОНОВАЛЮКА, “вони наче хизувалися, що перехитрили нас, а вийшло так, що перехитрили самі себе. Вони думали, що насміхаються над нами, а в результаті тепер над ними сміється вся країна”. За його словами, “постійні кризи, скандали, з’ясування стосунків – цей сюжет уже всім набрид”.

Як сказав В.КОНОВАЛЮК, “важко зрозуміти БЮТ та його лідера, яка однією рукою підписує листа з проханням приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО, а іншою рукою розписується в любові і дружбі з Росією”. “Чому ТИМОШЕНКО на сході каже, що виступає за розвиток російської мови і культури, їде до Москви і співає там ту ж пісню, а потім у Києві скасовує прийнятий Партією регіонів і БЮТ законопроект «Про державну службу», який зобов’язує охочих вступити на держслужбу володіти також російською мовою”, - додав він.

За словами В.КОНОВАЛЮКА, “усім, хто невдоволений, що ми не створили коаліцію, даємо просту відповідь: маленька брехня породжує велику недовіру”.

“Ми ніколи не будемо схожими на тих, хто заради владних посад готові піти на все. Партнер повинен завжди тримати слово”, - сказав він.