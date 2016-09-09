Гройсман відчитав в Раді віце-прем'єра: "Ще раз так скажеш, я тебе вижену на...й" (відео)
13:31, 09 вересня 2016Політика
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Під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно відчитав віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, який забув вимкнути мікрофон.
REUTERS
Гройсман переадресував питання нардепа Олега Мусія про ситуацію з пожежами на териконах віце-прем'єру Геннадію Зубку.
У свою чергу віце-прем'єр емоційно заявив, що вже дав відповідне доручення щодо ліквідації пожеж.
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"Я тут при чому? Є ДСНС, є Мінпаливенерго, яке за це несе відповідальність. Я дав доручення ДСНС, далі що з мене треба?", - заявив Зубко.
На це Гройсман відреагував: "Вимкни мікрофон. Ти ще раз так скажеш, я тебе вижену на...й звідси".
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