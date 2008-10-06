БЮТ відіслав Партію регіонів до розбитого корита

Фракція БЮТ не збирається проводити будь-які переговори з фракцією Партії регіонів щодо створення коаліції.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО, коментуючи заяву члена фракції Партії регіонів Ганни ГЕРМАН, що її політична сила готова повернутися до переговорів з БЮТ.

“Важко повертатися до того чого ніколи не існувало”, - сказав він. В.ПИСАРЕНКО наголосив, що якщо Партія регіонів і може до чогось повернутися, то це до “розбитого корита, біля якого опинилася”.

Він зауважив, що фракція БЮТ ніколи не вела переговори про створення коаліції з Партією регіонів, і це її послідовна позиція.

За словами В.ПИСАРЕНКА, голосування БЮТ по скасуванню ряду законів, які було проголосовані у Верховній Раді 2 вересня, зумовлені бажанням і прагненням зберегти в парламенті демократичну більшість. “Але зараз складається враження, що Партія регіонів обрала курс на дострокові вибори, так само як обрав цей курс Президент України. Не хочеться вірити, що Президент іде на вибори з Партією регіонів”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 жовтня, Г.ГЕРМАН заявила, що Партія регіонів готова повернутися до переговорів з БЮТ про створення коаліції, щойно БЮТ і НУ-НС припинять переговори та впевняться, що домовитися не можуть. Г.ГЕРМАН наголосила, що «на сьогодні ми жодного сигналу від БЮТ не отимували. Навпаки, ми побачили непослідовність і безпринципність БЮТ, який легко скасував закони, прийняті з Партією регіонів і так необхідні суспільству».

Вона також зазначила, що переговори з БЮТ відбувалися на найвищому рівні. «Наш потенційний партнер дуже легко змінює позицію і принципи залежно від політичної кон`юнктури, і це дало нам підстави сумніватися в цьому партнері», - резюмувала Г.ГЕРМАН.