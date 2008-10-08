У Ющенка кажуть, що всі лідери фракцій погодилися на дострокові вибори

Усі учасники консультацій у Президента України висловились за проведення дострокових парламентських виборів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Вона повідомила, що консультації на цей час завершились.

За її словами, під час зустрічі Президент Віктор ЮЩЕНКО пояснив правові підстави дострокового припинення повноважень Верховної Ради VI скликання.

І.ВАННИКОВА наголосила, що усі учасники зустрічі мали можливість висловити свою думку.

«Виступи були конструктивними, усі висловились за проведення виборів», - сказала прес-секретар Президента.

Як повідомляв УНІАН, лідери фракцій почали збиратися на консультації про розпуск ВР сьогодні вранці в районі 8 годин. Інформацію про те, що Президент консультується із спікером ВР і головами депутатських фракцій прес-служба Ющенка озвучила о 08:15 . А вже о 9.20 стало відомо, що консультації завершилися, й лідери фракцій виходять від Президента.

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО теж прийшов на консультації до Президента. Проте ще перед початком консультацій він висловив думку, що переконувати Президента Віктора ЮЩЕНКА не розпускати парламент немає сенсу.

“Я думаю, що переконувати вже не потрібно нікого. Думаю, що нам сьогодні зачитають указ, і ми підемо працювати”, - сказав І.КИРИЛЕНКО.