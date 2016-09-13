У 2017 році бюджет Дніпра може сягнути 12 мільярдів гривень - Філатов

Про це повідомив міський голова Борис Філатов на своїй сторінці в соцмережі.

Керівник міста впевнений: головне - завзято працювати, а не скаржитися й вимагати. «Сьогодні в Дніпрі Президент України в присутності сотень людей запитав мене: «Борисе, а скільки ви виділили на дороги?» «650 мільйонів, Петре Олексійовичу». Так, ми виділили на дороги сотні мільйонів гривень, так само, як і на ремонти, будівництво, надбавки до зарплат лікарям, матеріальну допомогу соціально незахищеним. Бачить бог, мені ніхто не дзвонить і не каже, що я повинен робити», - написав Борис Філатов.

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Очільник міста подякував президенту України Петру Порошенку за візит до Дніпра і наголосив, що вважає децентралізацію головним досягненням чинного голови держави.

«Децентралізація вже не порожній звук, а незворотній процес», - зазначив Борис Філатов.