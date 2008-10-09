Екс-президент Польщі: Ющенко зробив грубу помилку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зробив "грубу помилку", розпустившись парламент, заявив у прямому ефірі польського інформаційного телеканалу TVN24 екс-президент Польщі Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ.

Як повідомляє РІА “Новости”, він сказав: "Я вважаю це грубою помилкою, дужешкодую, що таксталося. Був невеликий шанс, аби створити розширену демократичну коаліцію ТИМОШЕНКО-ЮЩЕНКО-ЛИТВИН, ми працювали над цим".

За словами О.КВАСНЕВСЬКОГО, дострокові парламентські вибори в Україні "не те що не принесуть бажаного іншого результату, ніж останні вибори", нові вибори у Верховну Раду "можуть виявитися істотним провалом для самого Президента ЮЩЕНКА".

Крім того, дострокові вибори до парламенту України "ведуть до відстрочення серйозних розмов з Україною на тему вступу в ЄС і НАТО на багато місяців", - заявив О.КВАСНЕВСЬКИЙ.