ЦВК козирнув: до виборів готовий

Центральна виборча комісія готова до організації і проведення позачергових виборів Верховної Ради. Про це сказав член Центрвиборчкому Михайло Охендовський, повідомляє Обком.

«Центральна виборча комісія готова до організації будь-якого виборчого процесу, який проводиться згідно Конституції», - сказав він.

Охендовський підкреслив, що, за попередніми підрахунками Центрвиборчкому, вартість проведення позачергових парламентських виборів складе 415 млн. гривень з розрахунку на участь в них 20 партій і блоків.