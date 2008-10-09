ЦВК козирнув: до виборів готовий

10:13, 09 жовтня 2008
Політика
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Спершу просять 415 мільйонів

Центральна виборча комісія готова до організації і проведення позачергових виборів Верховної Ради. Про це сказав член Центрвиборчкому Михайло Охендовський, повідомляє Обком.

«Центральна виборча комісія готова до організації будь-якого виборчого процесу, який проводиться згідно Конституції», - сказав він.

Охендовський підкреслив, що, за попередніми підрахунками Центрвиборчкому, вартість проведення позачергових парламентських виборів складе 415 млн. гривень з розрахунку на участь в них 20 партій і блоків.

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