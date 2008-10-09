У Нашій Україні не допускають коаліції з Януковичем у майбутній ВР

Народний депутат Ксенія ЛЯПІНА (фракція НУ-НС) не виключає, що Верховна Рада може не підтримати зміни до Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік» в частині фінансування позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Між тим вона додала, що «саботувати вибори як мінімум недемократично». На думку К.ЛЯПІНОЇ, в разі неприйняття змін до бюджету можна провести рішення постановою уряду про виділення коштів, які додатково надійшли до бюджету, на фінансування виборчої кампанії.

Відповідаючи на запитання щодо можливості створення в новому парламенті коаліції між партією «Народний Союз Наша Україна» та Партією регіонів, вона підкреслила, що «ми не бачили, не бачимо і не будемо бачити такої коаліції». За словами К.ЛЯПІНОЇ, «ми це довели не словом, а ділом».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив позачергові вибори до ВР на 7 грудня.

Зараз у ВР проходять консультації для узгодження пакету законопроектів, необхідних для проведення дострокових виборів.