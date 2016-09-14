Завтра глави МЗС України, Німеччини та Франції поїдуть на Донбас
18:53, 14 вересня 2016Політика
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Глави міністерств закордонних справ України, Німеччини та Франції завтра, 15 вересня, здійснять поїздку на Донбас.
Штайнмайер та Еро поїдуть на Донбас / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Києві на спільному брифінгу з главами МЗС Німеччини та Франції Франком-Вальтером Штайнмайером та Жан-Марком Еро.
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"Зустріч була, як завжди, цікавою і змістовною. Завтра ми продовжимо нашу роботу разом вже не в Києві, а на Донбасі", - зауважив Клімкін.
Своєю чергою голова МЗС Німеччини зауважив, що «завтра ми будемо у Краматорську та Слов'янську. Там у нас буде можливість зустрітись з представниками СММ ОБСЄ».
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