Завтра глави МЗС України, Німеччини та Франції поїдуть на Донбас

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Києві на спільному брифінгу з главами МЗС Німеччини та Франції Франком-Вальтером Штайнмайером та Жан-Марком Еро.

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"Зустріч була, як завжди, цікавою і змістовною. Завтра ми продовжимо нашу роботу разом вже не в Києві, а на Донбасі", - зауважив Клімкін.

Своєю чергою голова МЗС Німеччини зауважив, що «завтра ми будемо у Краматорську та Слов'янську. Там у нас буде можливість зустрітись з представниками СММ ОБСЄ».