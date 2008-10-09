Кравчук: якщо Янукович корчить з себе матір Терезу, то якого біса йти до ВР?

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК не розуміє, що Януковичу з його "альтруїзмом" знадобилося в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Прогнозуючи на прохання журналістів стосовно переможця президентських виборів, Л.КРАВЧУК висловив думку, що основні гравці цих виборів вже визначені. “Це безумовно, діючий Президент Віктор ЮЩЕНКО. Безумовно, буде Віктор ЯНУКОВИЧ, хоча він зараз робить такі заяви типу матері Терези – що він не хоче влади, що він взагалі нічого не хоче, а я задаю запитання, якого біса тоді йти до парламенту? На трибуні хизуватись чи як, я не розумію цього. Піде Юлія ТИМОШЕНКО і піде ще багато - набереться список величенький”, - зауважив він. Водночас Л.КРАВЧУК переконаний, що в другому турі буде “боротьба двох” – Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧА. “От за кого ви проголосуєте, той і буде Президентом”, - пожартував він, звертаючись до журналіста, який задав запитання.