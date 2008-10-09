Симоненко зірвав оплески у Верховній Раді

Фракція Комуністичної партії України закликає парламент негайно почати процедуру відсторонення Президента України Віктора ЮЩЕНКА від влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

За його словами, сьогодні «авантюра ЮЩЕНКА з достроковими виборами» накладається на світову фінансову кризу, що може призвести до трагедії в Україні.

Тому, вважає П.СИМОНЕНКО, ВР потрібно негайно порушити питання про імпічмент Президента. «Потрібно заборонити йому керувати країною», - наголосив лідер КПУ.

Він вважає, що уряд України повинен підтримати цю ініціативу, тоді в нього буде можливість керувати економікою країни.

Виступ П.СИМОНЕНКА фракції КПУ, БЮТ і Партії регіонів зустріли оплесками.