Яценюк закликає лідерів фракцій визначитись, «кому будемо дзвонити»

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закрив сьогоднішнє пленарне засідання і запросив лідерів фракцій на консультації щодо порядку денного на завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, по закінченню перерви голова ВР увійшов до сесійної зали, але не зміг зайняти своє місце у президії, оскільки фракція БЮТ продовжувала блокувати трибуну і президію парламенту.

Виступаючи з трибуни, голова ВР зазначив, що з ситуації, що склалася, стає зрозумілим, що «якщо немає законодавства, то у нас немає виборів».

За словами А.ЯЦЕНЮКА можна проводити вибори без змін до законодавства, але тоді вони будуть явно неконституційні, і саме такими їх визнають усі суди.

За словами голови ВР, оскільки розгляд змін до законодавства для проведення позачергових виборів блокується, необхідно повернутися до «вірогідного політичного консенсусу на предмет проведення дострокових виборів».

«Навряд чи ми можемо це вирішити виключно на рівні керівників фракцій. Для того, щоб вирішити питання по прийняттю внутрішнього законодавства, і вирішити законним шляхом питання щодо проведення дострокових виборів, треба залучити всі політичні сили, все керівництво держави і поставити крапку в цьому питанні», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він запросив керівників фракцій до себе з тим, щоб погодити порядок денний на п’ятницю, і для того, щоб визначити, «кому будемо дзвонити, і з ким вести перемовини на предмет продовження-завершення роботи Верховної Ради України».