Триває протистояння Пенчука і Колеснікова

Приводи для незгоди знайшлися навіть після того, як Генпрокуратура закрила справу про донецький торговий центр "Білий лебідь", акції якого стали причиною чвар і взаємозвинувачень Пенчука та Колеснікова. Тепер опоненти зійшлися через книгу "Донецька мафія", до видання якої причетний Борис Пенчук. Колесніков називає її наклепом і звернувся за захистом до суду, а Пенчук вважає, що таким чином на нього знову тиснуть.

Справа "Білого лебедя" - не забута. Борис Пенчук займається тепер виданням книг, де досліджує темні сторони донецького бізнесу. А Борис Колесніков не хоче пробачити, що марно відсидів за гратами - звинувачення не підтвердилися. Пенчук стверджує: тепер на нього тиснуть адміністративно - через суди. Колесніков звернувся туди з мотивацією захисту честі й гідності. Ще один позов - донецького журналіста, який звинувачує Пенчука - у плагіаті. Каже, що усе написане у книзі - це зібрані докупи його ж матеріали. Щонайменше три судові позови через книгу "Донецька мафія" - Пенчук розцінює як тиск і бажання помсти. До того ж, скаржиться - про судові засідання його навіть не повідомляють.

Сам Колесніков вважає - що місце цій книзі на полицях поруч із фантастикою. У суд депутат-регіонал обіцяє надати документи, які спростовують надруковану у книзі інформацію. Крім того, попри те, що справа про “Білий лебідь” закрита - Колесніков обіцяє звернутися до Генпрокуратури. Він хоче, аби Пенчука притягли до відповідальності за наклеп і здирництво.

Колишнього голову Донецької облради Бориса Колеснікова звільнили з-під варти рік тому. Борис Пенчук звинувачував його у вимаганні акцій торгового центру Білий лебідь. Втім провину Бориса Колесінкова довести не змогли.

5 канал