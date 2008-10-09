Журналісти рознюхали, що Тарас Чорновіл працюватиме на Тимошенко?

Громадське об`єднання «Журналісти проти депутатів» починає серію розслідувань, присвячених переконфігурації українського політичного поля і зміні основних політичних фігур.

Про це повідомили головний редактор інтернет-сайту “Відео новини” Володимир ПЕТРОВ і головний редактор видання “Der Spiegel Профіль Україна” Семен УРАЛОВ сьогодні під час прес-конференції в УНІАН «Тарас ЧОРНОВІЛ автор нового політичного проекту? А хто власник?».

Вони упевнені, що зможуть розібратися в хитросплетінні зв`язків політсил з великими фінансово-промисловими групами, і готові опублікувати результати своїх розслідувань. З особливою увагою журналісти хочуть підійти до “технічних” політпроектів, головною метою яких є не попадання до парламенту, а відбирання голосів виборців у великих партій.

У зв`язку з цим, на думку В.ПЕТРОВА, показовим є випадок з Т.ЧОРНОВОЛОМ, на прикладі якого можна побачити, на що хочуть перетворити українську політику.

«Саме ЧОРНОВІЛ став ключовою фігурою в створенні нового політичного проекту, завданням якого є послабити позиції Партії регіонів на Південному Сході України», - сказав В.ПЕТРОВ. На його думку, за цього політика проголосують багато жителів південних і східних областей, переважно жінки 40 років.

Головний редактор інтернет-сайту “Відео новини” також вважає, що «власником політичного проекту «Тарас ЧОРНОВІЛ» є найближче оточення Юлії ТИМОШЕНКО».

У свою чергу, С.УРАЛОВ висловив думку, що Т.ЧОРНОВІЛ, згодившись на участь у проекті, зробив непоправну помилку, оскільки, будучи єдиним представником реальної політичної династії, своїми діями ще більше знижує довіру громадян до політиків як до класу.

“Не варто забувати, що такі ж самі технічні проекти погубили Народний рух України його батька (В’ячеслава Чорновола - УНІАН). Тобто, сьогодні Тарас ЧОРНОВІЛ поводиться так само, як повівся з В’ячеславом Чорноволом десять років тому Юрій КОСТЕНКО сотовариші, розколюючи Народний рух”, - підкреслив С.УРАЛОВ.

Представники ГО «Журналісти проти депутатів» упевнені, що подібні проекти, направлені на ослаблення позицій головних політичних партій, реалізуються українськими фінансово-промисловими групами. Їх мета - повернути українську політику в ситуацію хаотичної багатопартійності десятилітньої давності, коли в керованому хаосі партії є виключно корпоративними інструментами лобіювання.

«Найбільший ризик (для фінансово-промислових груп - УНІАН) - це Віктор ЯНУКОВИЧ, що виходить з-під контролю, і фактично некерована Юлія ТИМОШЕНКО. Тому основні спонсори роблять ставки на технічні проекти, щоб знову розмити політичне поле, і тим самим не дати утворитися стабільній партійній системі», - переконаний головний редактор “Der Spiegel Профіль Україна” С.УРАЛОВ.