У Кернеса назвали політичним замовленням обшуки ГПУ

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив директор департаменту інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко.

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"Я не знаю, про які конкретно земельні ділянки йдеться. Я знаю, що ця справа була порушена ще в 2014 році, з тих пір не розслідувалася. І сьогодні в декількох місцях, включаючи готель, де живе Кернес, міська рада, будинок Добкіна, проводяться якісь обшуки. Всю документацію, які вони хочуть, за словами адвоката, вони отримають. У Харкові прокуратура буває оскаржує виділення тієї чи іншої ділянки в суді. Статистика така, що з 100 таких позовів суд останньої інстанції задовольняє 3. Я думаю, що це справа виключно політична, незважаючи на важкі стосунки Кернеса з главою МВС і ГПУ. Вважаю, що раз справа не розслідувалася 2 роки, можна з упевненістю сказати, що це політичне замовлення", - заявив Сидоренко.

Раніше стало відомо, що в Харкові силовики проводять обшуки в приміщеннях, що належать високопоставленим чиновникам. Зокрема, генпрокурор Юрій Луценко в коментарі "Українській правді" повідомив, що обшуки проводяться в приміщеннях, що належать меру Геннадію Кернесу і матері нардепа Михайла Добкіна.