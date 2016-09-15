У ГПУ прокоментували часткове скасування санкцій проти Януковичів та Клюєва

Таку думку начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк висловив у ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Відбулося фактично не зняття санкцій, а суд визначив, за якими принципами Європейська комісія має обирати санкції. Стосовно тих чиновників санкції, які були визначені в березні 2016 року, продовжують діяти. Суд визначив, що обрання санкцій у 2014 році відбулося на підставі листа ГПУ про початок проведення розслідування стосовно певних чиновників. Європейський суд вказав, що не можна обирати санкції, користуючись лише повідомленням про початок розслідування. Але, в той час іншого повідомлення бути не могло, тому що кримінальні провадження тільки починали розслідування. На сьогоднішній день суд сказав: "Не можна обирати за повідомленням про початок розслідування". Але такі санкції з 2015 року вже обиралися за повідомленнями ГПУ про результати розслідування", - сказав Горбатюк.

На його думку, санкції стосовно окремих чиновників свою місію виконали.

"Європейські санкції полягають суто в блокуванні коштів за кордоном до моменту, коли ці кошти не будуть арештовані слідчими під час кримінального провадження. Фактично, санкції стосовно окремих чиновників свою місію виконали", - вважає Горбатюк.

Він також повідомив, що ведеться робота із заблокованими коштами чиновників на території України.

"Робота постійно ведеться. На велику кількість майна, коштів, нерухомості накладено арешт практично кожного чиновника. Це виявлення як нерухомості, так і вилучення цінностей, на які накладається арешт. Це мільярдні суми, якщо брати з певними заарештованими акціями, цінними паперами і коштами на рахунках", - повідомив Горбатюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Загальний суд Європейського Союзу визнав неправомочним рішення Євросоюзу застосувати санкції проти екс-президента Януковича, його сина Олександра і екс-глави Адміністрації президента Клюєва на період з 6 березня 2014 року по 5 березня 2015 року, але правомочним - на період з 6 березня 2015 року по 6 березня 2016 року.