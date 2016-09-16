У Європарламенті озвучили позицію щодо російських виборів на території окупованого Криму

Відповідна заява від імені заступника президента групи Яцека Саріуша-Вольського та заступника голови підкомітету з питань безпеки та оборони Яроміра Щетини розповсюджена у п’ятницю в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

«Ми засуджуємо рішення провести російські парламентські вибори на території України. Російська Федерація, порушуючи територіальну цілісність України, в черговий раз не виконує норми міжнародного права», - йдеться в заяві.

Політики вказали, що Європарламент неодноразово закликав Росію поважати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Остання резолюція з цього приводу була ухвалена у травні 2016 року. «Крим є невід'ємною частиною України. Відновлення контролю Україною над півостровом є попередньою умовою для відновлення відносин між Росією і ЄС та для призупинення санкцій», - наголосив Саріуш-Вольський.

Читайте такожПАРЄ не спостерігатиме за російськими виборами в Криму, позиція асамблеї щодо півострова незмінна

У свою чергу Щетина зауважив, що в групі цінують той факт, що спостережна місія ОБСЄ не буде діяти в Криму. «Росія не тільки окупувала частину України, але також серйозно порушує основні права кожної групи, яка протистоїть російській анексії, особливо кримських татар. Їхнє становище стає нестерпним, вони зазнають жорстокого поводження і переслідування з боку російської влади», - вказав депутат ЄП.

Він нагадав, що Меджліс був проголошений незаконним, а цивільні права кримських татар необхідно захищати. «На цьому тижні наша група вирішила продемонструвати свою підтримку і солідарність з кримськими татарами і висунула провідного представника кримських татар і колишнього радянського дисидента Мустафу Джемілєва на премію Сахарова за свободу думки», - додав Щетина.