Данія не визнає російські вибори в окупованому Криму - глава МЗС
Данія не буде визнавати результатів російських парламентських виборів в окупованому Росією Криму.
Про це заявив міністр закордонних справ Данії Крістіан Йєнсен, повідомляє "Радіо Свобода".
"Ми не визнаємо результатів виборів на території незаконно анексованого Криму. Мова йде про окупацію частини української території, і ми вважаємо неприйнятним заяву Росії про те, що вибори там "вільні і чесні", - зазначив він.
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У той же час міністр не дав чіткої відповіді на питання, чи може Данія в цілому не визнати результати виборів у Держдуму Росії з урахуванням того, що вони проходять в тому числі і в окупованому Криму.
"У нас є питання до того, що вибори в Росії в цілому вільні і чесні. Але що найголовніше - вибори в Криму неприйнятні. Крим - не частина Росії, Крим - це частина України", - сказав він, відповідаючи на питання.
Нагадаємо, 18 вересня мають відбутися вибори до Держдуми РФ. Виборча кампанія триває і на території Криму, окупованого Росією навесні 2014 року. РФ заявила про намір відкрити в своїх диппредставництвах в Києві, Львові, Одесі та Харкові чотири виборчі дільниці.
8 вересня Верховна Рада України прийняла постанову, в якій закликала парламентів іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Криму, а також ні за яких обставин не визнавати їхні результати. 10 вересня президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну повідомити владу РФ про неможливість проведення виборів у Держдуму на території України.