Луценко заявив, що відкрито піде проти рішення Ющенка

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО на засіданні уряду виступатиме проти виділення коштів із резервного фонду державного бюджету на проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам після позачергового засідання Ради національної безпеки та оборони, яка зобов’язала Кабінет міністрів вирішити питання про виділення Центральній виборчій комісії з резервного фонду держбюджету кошти на вибори.

Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що на засіданні РНБО навіть не голосував за це рішення.

Навпаки, за словами міністра, він пропонував скасувати указ про дострокове припинення повноважень парламенту у зв’язку з економічною кризою.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, було б доцільно об’єднати зусилля діючого парламенту, діючого уряду над подоланням кризи.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 13 жовтня «Про невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних виборчих прав громадян України під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України».

Зокрема, РБНО зобов’язала Кабінет міністрів невідкладно вирішити питання про виділення Центральній виборчій комісії з резервного фонду державного бюджету необхідних для забезпечення фінансування підготовки та проведення позачергових виборів до Верховної Ради, призначених на 7 грудня 2008 року, та забезпечити їх перерахування до 17.00 13 жовтня Міністерством фінансів України та Державним казначейством України Центральній виборчій комісії.

За даними прес-служби Президента, проти рішення РНБО голосували прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО.