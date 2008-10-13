В Україні три нові політичні партії

Міністерство юстиції зареєструвало три нові політичні партії - «Народна воля», «Партія захисту прав людини» та «Самоврядна Українська Держава».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Згідно з інформацією, наданою до Мін‘юсту новоствореними партіями, головою партії «Народна воля» став Сергій ГОРЬКАВИЙ (1956 р.н., помічник народного депутата).

Головою «Партії захисту прав людини» обрана Вікторія ГОЛОВІНА (1960 р.н.).

Головою партії «Самоврядна Українська Держава» став Віктор БИЧИХІН (1970 р.н., директор ПП «Вектор Інвест Ентерпрайсіс»).

Запис про реєстрацію нових політичних партій внесено до Реєстру політичних партій України. Партіям видано свідоцтво про реєстрацію.

Станом на 13 жовтня 2008 року в Україні зареєстровано 153 політичні партії, зазначили в прес-службі Міністерства юстиції.