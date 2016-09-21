Штайнмаєр привітав підписання рамкової угоди про розведення сил на Донбасі

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на прес-службу МЗС Німеччини.

"Після багатьох місяців застою, починаючи з минулого тижня, нарешті, є рух. Місяці непомітної напруженої роботи, сподіваюся, почнуть приносити плоди", - зазначив Штайнмаєр.

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Міністр зазначив, що ця рамкова угода є новим інструментом для врегулювання ситуації на лінії розмежування і на першій стадії передбачає розведення сил в трьох "гарячих точках" Донбасу, а відтак розведення сил може бути забезпечене на всій лінії зіткнення.

Міністр наголосив, що стійке припинення вогню не гарантує виконання мінських угод, але без "режиму тиші" уздовж лінії зіткнення не буде і політичних успіхів. "На даний момент немає жодних гарантій. Без готовності сторін конфлікту дотримуватися досягнутих домовленостей не буде прогресу і зараз", - сказав Штайнмаєр.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 21 вересня, в Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на трьох ділянках з певними координатами.