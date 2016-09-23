АП: до тексту Угоди про асоціацію з Євросоюзом жодних змін не вноситимуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми наразі продовжуємо активну роботу, ми на сьогодні виходимо з того, що мають бути дві ключові так звані «червоні лінії» дотримані: по-перше, жодних додаткових нових переговорів ми відкривати не збираємося, по-друге – жодних змін до тексту Угоди ми не збираємося робити», - заявив він.

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«В рамках цих «червоних ліній» ми будемо шукати взаємоприйнятний компроміс, який працюватиме на користь як України, так і Нідерландів і всього ЄС», - додав Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Однак 6 квітня 2016 року у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Явка становила 32,28%, проти проголосували 61% учасників референдуму, за – понад 38%.

Нині Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій стосовно подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Водночас 22 вересня прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС в частині запровадження поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі.

«Я гадаю, що у кінцевому підсумку ми не ратифікуємо, - сказав Рютте, - і це незважаючи на витрачені місяці дипломатичних зусиль з метою вийти на рішення».

При цьому глава уряду Нідерландів висловив певний оптимізм, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною і без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та Україну.