АП: до тексту Угоди про асоціацію з Євросоюзом жодних змін не вноситимуть
Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв наголошує, що жодних змін до тексту Угоди про асоціацію між України вноситись не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Ми наразі продовжуємо активну роботу, ми на сьогодні виходимо з того, що мають бути дві ключові так звані «червоні лінії» дотримані: по-перше, жодних додаткових нових переговорів ми відкривати не збираємося, по-друге – жодних змін до тексту Угоди ми не збираємося робити», - заявив він.
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«В рамках цих «червоних ліній» ми будемо шукати взаємоприйнятний компроміс, який працюватиме на користь як України, так і Нідерландів і всього ЄС», - додав Єлісєєв.
Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Однак 6 квітня 2016 року у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Явка становила 32,28%, проти проголосували 61% учасників референдуму, за – понад 38%.
Нині Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій стосовно подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Водночас 22 вересня прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС в частині запровадження поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі.
«Я гадаю, що у кінцевому підсумку ми не ратифікуємо, - сказав Рютте, - і це незважаючи на витрачені місяці дипломатичних зусиль з метою вийти на рішення».
При цьому глава уряду Нідерландів висловив певний оптимізм, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною і без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та Україну.