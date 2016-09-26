Луценко звільнив головного бухгалтера ГПУ - ЗМІ
12:13, 26 вересня 2016Політика
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Генеральний прокурор Юрій Луценко звільнив Людмилу Єрхову з посади начальника управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського звіту, внутрішнього контролю та аудиту.
Юрій Луценко, генпрокурор / REUTERS
Про це повідомило джерело в Генпрокуратурі, передає "Українська правда".
За словами співбесідника УП, Єрхова підпадала під люстрацію. Зазначається, що перевірка Рахункової палати бухгалтерії ГПУ порушень не виявила.
Єрхова подала заяву на звільнення сама, генпрокурор підписав розпорядження 20 вересня.
Читайте такожЛуценко попросить Раду зняти недоторканність з нардепа з "Опоблоку" СкорикаУ жовтні 2015 року видання "Наші гроші" писало, що екс-генпрокурор Віктор Пшонка у 2013 році злив фіктивній компанії 68 мільйонів. За даними журналістів, у того ж року сім’я головного бухгалтера ГПУ купила дві квартири в новобудові на Печерську.
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