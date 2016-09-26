Найближчими роками населення України старітиме - Мінсоцполітики

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Всеукраїнських зборів ветеранського активу.

Читайте такожБлизько 80% росіян визнають наявність економічної кризи в країні

Мущинін зазначив, що Україна сьогодні належить до держав із досить високим рівнем старіння населення. "У нас 28-ме місце серед європейських країн щодо цієї тенденції старіння", - додав він.

За його словами, "за останні роки рівень старіння в країні поступово підвищувався". Так, станом на початок 2016 року частка осіб у віці 60 років і старше становила 22,1%, а людей у віці 65 років і старше - 15,9%.

"Відповідно, ця тенденція дуже наростаючими підсумками буде відбуватись до 2025 року", - сказав заступник міністра соціальної політики.