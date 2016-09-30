Родичі загиблих у катастрофі MH17 подали чотири позови проти України - юрист

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на "1+1" розповіла юрист-кримінолог Ганна Маляр, передає ТСН.

За її інформацією, усього подано 33 позови. 18 з них – проти екс-ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна, багато позовів подано проти "Малайзійських авіаліній" і виробника "Боїнгів", чотири позови – проти України.

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"Таке юридичне розмаїття говорить про те, що буде надзвичайно складно визначити когось одного винного. У цій трагедії є прямий винуватець – безпосередньо та особа, яка націлювалася, і та, віддавала команди, а також є і непрямі винуватці. І нажаль, Україна у цьому списку", - сказала Маляр.

При цьому юрист зауважила, що у позовах проти України не останню роль відіграє Росія. Так, перший позов був поданий громадянкою Німеччини, але росіянкою за національністю, яка свого часу емігрувала з РФ. Адвокатом по чотирьох справах проти України виступає німецький юрист Ельмар Гімулла, який декілька років був радником російського уряду. Він наполягає на тому, що Україна була відповідальна за свій повітряний простір на період, коли був збитий MH17, тому має відповідати.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області.

Загинули 298 людей, що знаходилися на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

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Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднив звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольною бойовикам території Донбасу.

У міжнародну спільну слідчу групу входять представники п'яти країн - Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.