Меркель нагадала Путіну про Мінські угоди

Канцлер, за словами речника німецького уряду, також закликала російського керівника продовжити виконання Мінських домовленостей, передає Радіо Свобода.

У Кремлі, зі свого боку, у повідомленні про цю ж розмову заявили, що в її перебігу Путін "висловив сподівання, що українська сторона … утримається від збройних провокацій у зоні конфлікту і піде нарешті на реальні кроки до виконання її політичних зобов’язань".

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Крім того, в перебігу розмови був "узгоджений графік подальших контактів у "нормандському форматі" на різних рівнях", йдеться у повідомленні прес-служби Кремля.

В Україні й на Заході звертають увагу, що в той час як Київ іде шляхом виконання Мінських домовленостей, Росія і підтримувані нею бойовики на Донбасі практично не виконують своїх зобов’язань. У першу чергу це стосується зобов’язань щодо безпеки: виведення з території України російських військ і найманців та військової техніки і роззброєння місцевих незаконних збройних формувань, створення на непідконтрольній Києву ділянці українсько-російського кордону зони безпеки під моніторингом і за верифікації ОБСЄ тощо. Також невиконаним зобов’язанням є звільнення заручників і незаконно утримуваних осіб.