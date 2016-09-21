Олланд: Франція та Німеччина працюють над новою зустріччю "нормандської четвірки"
Франція і Німеччина працюють над організацією зустрічі в "нормандському форматі" протягом найближчих тижнів.
Про це у вівторок, 20 вересня, заявив президент Франції Франсуа Олланд на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, передає Deutsche Welle.
"Ми з канцлером Німеччини Анґелою Меркель взяли на себе ініціативу найближчими тижнями, щоб привести в дію Мінські угоди", - наголосив Олланд.
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Президент Франції зауважив, що невиконання Мінських угод загрожує загостренням конфлікту в Україні, "або навіть може призвести до відновлення війни".
Нагадаємо, 14 вересня міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що глави МЗС України, Франції та Німеччині готують саміт у «нормандському форматі» на вищому рівні.
15 вересня у Кремлі заявили, що зустріч у «нормандському форматі» на вищому рівні може відбутися лише тоді, коли будуть «реальні питання» для обговорення.