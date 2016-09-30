Аваков: ДТП за участю старої міліції було набагато більше, ніж з новими поліцейськими
09:15, 30 вересня 2016Політика
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Глава МВС Арсен Аваков заявив, що до аварій на дорогах за участю співробітників нової поліції прикута підвищена увага, хоча раніше міліція набагато частіше потрапляла у ДТП.
Аваков: Перше, що кажу новим патрулям - "Розіб'єте машину - вб'ю" / Фото УНІАН
Про це Аваков заявив в ефірі "Право на владу" на "1+1", передає ТСН.
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"Ми штрафуємо наших поліцейських і караємо, якщо машини стоять. Ми вимагаємо, щоб вони їздили, тому ці машини їздять. Коли ми запускаємо нові полицейські патрулі, я перше, що їм кажу: "Розіб'єте машину - вб'ю", - розповів Аваков.
Як повідомляв УНІАН, Аваков також заявив, що Україні доведеться пережити ще кілька ситуацій, як у Кривому Озері, де поліцейські вбили затриманого - адже "це буде відбуватися, поки українські правоохоронні органи не пройдуть повне очищення".
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