Доки Москва не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі, жодні домовленості не працюватимуть – Лінкявічюс

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час конференції у Брюсселі.

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"У той час, коли Росія продовжує відкидати очевидне - що вона є стороною конфлікту, ключем вирішення конфлікту, то дуже важко мати будь-які домовленості, чи то Мінські, чи інші - нічого не буде працювати, коли ми будемо мати такого роду поведінку. Це, з моєї точки зору, ключ (вирішення ситуації)", - переконаний Лінкявічюс.

При цьому глава литовського МЗС наголосив, що "Мінськ повинен бути виконаний", адже нічого іншого немає.

"Це визнали всі сторони конфлікту, і ми повинні їх дотримуватися (досягнутих домовленостей). Ми повинні читати не тільки букви, але й дух цих домовленостей. Коли говориться, особливо росіянами, що спочатку має бути децентралізація, а потім деескалація, це виглядає цинічно. Як ми можемо ухвалити будь-які рішення, коли ми не бачимо покращення ситуації у сфері безпеки?" - деталізував Лінкявічюс.