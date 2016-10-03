Доки Москва не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі, жодні домовленості не працюватимуть – Лінкявічюс
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що доки Росія не визнає себе стороною конфлікту на сході України, жодні домовленості працювати не будуть.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час конференції у Брюсселі.
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"У той час, коли Росія продовжує відкидати очевидне - що вона є стороною конфлікту, ключем вирішення конфлікту, то дуже важко мати будь-які домовленості, чи то Мінські, чи інші - нічого не буде працювати, коли ми будемо мати такого роду поведінку. Це, з моєї точки зору, ключ (вирішення ситуації)", - переконаний Лінкявічюс.
При цьому глава литовського МЗС наголосив, що "Мінськ повинен бути виконаний", адже нічого іншого немає.
"Це визнали всі сторони конфлікту, і ми повинні їх дотримуватися (досягнутих домовленостей). Ми повинні читати не тільки букви, але й дух цих домовленостей. Коли говориться, особливо росіянами, що спочатку має бути децентралізація, а потім деескалація, це виглядає цинічно. Як ми можемо ухвалити будь-які рішення, коли ми не бачимо покращення ситуації у сфері безпеки?" - деталізував Лінкявічюс.