Пєсков розповів про підготовку зустрічі у "нормандському форматі" та назвав умови для її проведення

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Цього (зустрічі на найвищому рівні – УНІАН) не можна виключати, ведеться робота на експертному рівні. Після того, як будуть підготовлені необхідні умови, буде ухвалено остаточне рішення, про що ми вас проінформуємо», - сказав Пєсков.

Він відзначив, що на експертному рівні діалог триває і ведеться робота в Мінську.

За його словами, президент РФ Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель вчора під час телефонної розмови висловили задоволення щодо останніх домовленостей з припинення вогню.

«Робота ведеться, але для зустрічі у верхах ще належить пройти додаткову домашню роботу», - сказав Пєсков і відзначив, що говорити про те, що діалог перервано – некоректно, оскільки він ведеться за різними каналами на різних рівнях.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. Після цього російська сторона під різними приводами уникає переговорів у такому форматі.

21 червня Пєсков заявив, що в Кремлі не готові заради «галочки» проводити зустріч глав країн «нормандського формату». «Потрібні суттєві зрушення в плані компенсації втраченого часу, в плані демонстрації готовності виконувати Мінські домовленості, в першу чергу, з боку Києва», - заявив Пєсков.

10 серпня Путін заявив, що останні події в Криму, коли ФСБ Росії звинуватила українську розвідку в нібито підготовці терактів на півострові, є підставою для відмови від зустрічі в «нормандському форматі» в Китаї.

5 вересня президент Франції Олланд повідомив, що чотиристоронні переговори в «нормандському форматі» можуть відбутися в найближчі тижні.

Тоді ж Путін заявив, що йому «доведеться спілкуватися» з Порошенком у рамках «нормандського формату».

14 вересня міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро повідомив, що глави МЗС України, Франції й Німеччини готують саміт «нормандському форматі» на найвищому рівні.