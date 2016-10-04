Деканоідзе: За результатами атестації звільнено понад 5 тисяч співробітників Нацполіції

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила очільниця Національної поліції Хатія Деканоідзе.

За її словами, пройшли атестацію 83 тис. 932 співробітника, з них 68 тис. 135 - колишні співробітники міліції. Не пройшли атестацію і звільнені з органів внутрішніх справ 5 тис. 257 осіб.

При цьому, як зазначила Деканоідзе, у зв'язку з непроходженням атестації звільнено 26% вищого керівного складу і близько 15% середнього.

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Крім того, 4,4 тис. співробітників рекомендовані до підвищення на посаді, близько 4,7 тис. - до зниження.

Також Деканоідзе зазначила, що у листопаді буде проведено атестацію співробітників добровольчих батальйонів. Крім того, найближчим часом аналогічний захід чекає бійців спецпідрозділів, а в подальшому - співробітників, які перебувають у зоні АТО.

Коментуючи дані атестації, Деканоідзе зазначила, що це перша частина очищення правоохоронної системи. «Я сподіваюся, що нові люди, які будуть приходити до нас, привнесуть не лише нові підходи у роботі, а й чесність», - сказала Деканоідзе.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook зазначив, що зараз на практиці - некомплект. Не вистачає 18 875 поліцейських і 1 497 держслужбовців".

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"Трохи пізніше, після звірки, ми оприлюднимо повні списки тих поліцейських, хто пройшов і не пройшов атестацію. Атестація спецпідрозділів поліції, які працюють у зоні АТО (добробати), проходить по особливому порядку, і її підсумки будуть оприлюднені після завершення процедур, пов'язаних з процесом ротації в зоні АТО", - написав Аваков.