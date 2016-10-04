НФ пропонує продовжити мораторій на продаж землі

Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак, виступаючи з парламентської трибуни.

"Хочу звернутися до тих політичних сил, які, влаштовуючи мітинги під Верховною Радою, годують людей численними фейками. "Народний фронт" виступає за мораторій на продаж землі. Треба проводити широке громадське обговорення, щоб суспільство дало оцінку тому, як треба проводити реформу ринку землі. Тому наша фракція підтримуватиме продовження мораторію", - наголосив Бурбак.

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Окрім цього він озвучив позицію фракції щодо оновлення складу Центральної виборчої комісії.

"Хочу заявити чітку позицію: "Народний фронт" за те, щоб усі парламентські фракції були представлені у ЦВК. Такий принцип має гарантувати проходження нового складу ЦВК через сесійну залу", - сказав Максим Бурбак.

Він також наголосив, що фракція підтримуватиме законодавчі ініціативи щодо екології, відновлення роботи дорожнього фонду і прийняття нової редакції закону про освіту, які будуть розлядатись поточного пленарного тижня.