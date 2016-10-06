Порошенко призначив нардепа від БПП головою Миколаївської ОДА з випробувальним терміном
20:10, 06 жовтня 2016Політика
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Президент України призначив народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Олексія Савченка головою Миколаївської обласної державної адміністрації з випробувальним терміном три місяці.
Олексій Савченко / Фото УНІАН
Про це йдеться в указі глави держави №435 від 6 жовтня.
«Призначити Савченка Олексія Юрійовича головою Миколаївської обласної державної адміністрації з 6 жовтня 2016 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства», - сказано в документі.
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Як повідомляв УНІАН, 29 червня президент України Петро Порошенко звільнив Вадима Мерікова з посади голови Миколаївської ОДА і тимчасово поклав виконання обов’язків керівника ОДА на В’ячеслава Боня.
9 серпня глава держави оголосив конкурс на вакантну посаду голови ОДА, переможцем якого став Олексій Савченко.
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