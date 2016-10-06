Порошенко призначив нардепа від БПП головою Миколаївської ОДА з випробувальним терміном

Про це йдеться в указі глави держави №435 від 6 жовтня.

«Призначити Савченка Олексія Юрійовича головою Миколаївської обласної державної адміністрації з 6 жовтня 2016 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства», - сказано в документі.

Читайте такожПереможцем конкурсу на посаду голови Харківської ОДА стала Юлія Світлична

Як повідомляв УНІАН, 29 червня президент України Петро Порошенко звільнив Вадима Мерікова з посади голови Миколаївської ОДА і тимчасово поклав виконання обов’язків керівника ОДА на В’ячеслава Боня.

9 серпня глава держави оголосив конкурс на вакантну посаду голови ОДА, переможцем якого став Олексій Савченко.