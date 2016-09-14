Переможцем конкурсу на посаду голови Миколаївської ОДА став нардеп від БПП Савченко

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного агентства з питань державної служби.

«За результатами роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби визначено переможця на зайняття посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Ним став Савченко Олексій Юрійович з результатом 14,88 бала», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПорошенко оголосив конкурс на зайняття посад голів Житомирської та Харківської ОДА та 6 голів районівЯк повідомляв УНІАН, 29 червня президент України Петро Порошенко тимчасово поклав виконання обов’язків голови Миколаївської ОДА на В’ячеслава Боня.

Перед цим президент звільнив Вадима Мерікова з посади голови Миколаївської ОДА.

9 серпня Порошенко оголосив конкурс на вакантну посаду голови ОДА.