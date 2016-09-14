Переможцем конкурсу на посаду голови Миколаївської ОДА став нардеп від БПП Савченко
Переможцем конкурсу на зайняття посади голови Миколаївської облдержадміністрації став народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олексій Савченко.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного агентства з питань державної служби.
«За результатами роботи Комісії з питань вищого корпусу державної служби визначено переможця на зайняття посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Ним став Савченко Олексій Юрійович з результатом 14,88 бала», - йдеться в повідомленні.
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Перед цим президент звільнив Вадима Мерікова з посади голови Миколаївської ОДА.
9 серпня Порошенко оголосив конкурс на вакантну посаду голови ОДА.