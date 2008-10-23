Пинзеник зажадав від Єханурова грошей

Міністерство оборони і Міністерство фінансів України вирішили питання стосовно оплати за спожиті військовими частинами енергоресурси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, коментуючи ситуацію навколо відключення військових частин, у тому числі, які несуть бойове чергування, від джерел енергопостачання.

Як пояснив Ю.ЄХАНУРОВ, проблеми з відключеннями існували, тому що використовувалася схема взаємозаліків в оплаті за спожиту електроенергію.

«На сьогодні ми з Мінфіном це питання відрегулювали. Не знаю, чи на довго, але поки що воно вирішене», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ. Він зауважив, що Міноборони платитиме за енергоносії грошима.

Як повідомляв УНІАН. на початку вересня ц.р. ВАТ "Запоріжжяобленерго" - енергопоставляюча компанія, що забезпечує енергопостачання на території Запорізької області, почала відключення військових частин регіону від енергозабезпечення.