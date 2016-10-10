ПАРЄ збирається прийняти ультиматум Росії - Ар'єв

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв.

"ПАРЄ збирається прийняти російський ультиматум, але не вимагає від Росії дотримуватися вимог (резолюції) ПАРЄ. Це знизить довіру до Асамблеї. Ганебна історія стає реальністю", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, за словами нардепа Володимира Ар'єва, у понеділок, 10 жовтня, впливові особи у ПАРЄ готові ініціювати зміну правил таким чином, щоб делегація РФ змогла без проблем й обмежень зайти до Асамблеї у січні 2017 року.

Нагадаємо, делегація РФ досі перебуває під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів було позбавлено права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. Відтоді чинність санкцій проти російської делегації декілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях Асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити воєнну агресію на Донбасі й вивести російські війська з території України.