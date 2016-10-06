"Багато кремлівських консерв вибухнуть на сесії": Ар'єв розповів, на що готові у ПАРЄ заради повернення делегації РФ

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова делегації України у ПАРЄ, нардеп Володимир Ар'єв.

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За його словами, вперше правила ПАРЄ пропонують змінювати в інтересах одної країни-члена, а не в інтересах організації.

"Такий підхід викликав несприйняття у всіх колег, з ким я поспілкувався останнім часом, хоча, вочевидь і прихильників немало. Багато кремлівських консерв вибухнуть на цій сесії. Українська делегація буде боротись проти цього, адже такі дії повністю нівелюють саму організацію і знищують довіру до неї", - наголосив Ар'єв.

Раніше у Парламентський асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) заявили, що говорити про підтвердження повноважень російської делегації після проведення виборів до Держдуми "поки що дуже рано".

Як повідомляв УНІАН, делегація РФ досі перебуває під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів було позбавлено права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. Відтоді чинність санкцій проти російської делегації декілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях Асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити воєнну агресію на Донбасі й вивести російські війська з території України.