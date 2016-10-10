Раді запропонували надати особливий статус УПЦ МП

Як наголошується у пояснювальній записці, "метою законопроекту є захист національних інтересів України", передає DT.UA.

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Зокрема, пропонується, підписувати оголошення між державою та керівництвом релігійних організацій, які проводять свою діяльність в Україні. Це "своєчасно виявляти й реагувати на потенційні деструктивні впливи зовнішніх факторів з використанням релігійних чинників та впливів на громадськість і порушення територіальної цілісності і державного суверенітету України".

Нагадаємо, що Верховна Рада визнала агресором тільки одну державу – Російську Федерацію.

Наразі в Україні діє кілька православних церков. При цьому Українська православна церква Московського патріархату формально підпорядкована Російській православній церкві з центром у Москві.