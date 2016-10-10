ЄС засудив арешт в Росії журналіста Сущенка, його необхідно звільнити - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

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"Ми засудили арешт цього журналіста і ми вважаємо, що його очевидно необхідно звільнити", - наголосив Мінгареллі.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу порушили за статтею "шпигунство".

Суд у Москві постановив заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенка відбудуться в закритому режимі.