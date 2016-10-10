Фейгін про зустріч з Сущенком в СІЗО: журналіст отримав одяг та передачу від кореспондента УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів в ефірі телеканалу "112 Україна" після відвідування Сущенка в СІЗО.

Адвокат зазначив, що зустріч тривала близько 4-х годин.

"Ми обговорили майже всі питання: і щодо справи, і щодо всього, що відбувається навколо", - сказав він і додав, що, зокрема, було складено письмові свідчення Сущенка, які будуть долучені до матеріалів справи.

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Крім того, говорячи про стан Сущенка, Фейгін зазначив, що з ним "все гаразд".

"Йому вже занесли передачу Романа Цимбалюка з УНІАНу ще минулого тижня. Сьогодні йому передали речі, він каже, у нього величезний баул. І гроші на рахунок надійшли", - сказав адвокат.

Так, зазначив він, з побутової точки зору у Сущенка все в добре. "Почувається він добре", - додав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала Сущенка в Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Щодо Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство". Суд у Москві постановив заарештувати журналіста до 30 листопада.

Всі суди у справі Сущенка відбудуться в закритому режимі.

МЗС України передало першому секретарю посольства РФ в Україні Івану Заворіну ноту протесту у зв'язку з незаконним затриманням Сущенка.

8 жовтня джерело повідомило УНІАН, що Росія навмисно ізолює Сущенка, допуск консула України до нього призначено аж на 14 жовтня.

Пізніше Сущенко розповів журналістам "Нової газети", які відвідали його у СІЗО, що добу після затримання йому не давали пити і їсти.